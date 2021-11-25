В Кузбассе один человек погиб в результате ЧП на шахте «Листвяжная»

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В результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб один человек, ещё 43 пострадали, сообщает губернатор региона Сергей Цивилёв.
В Кузбассе один человек погиб в результате ЧП на шахте «Листвяжная»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«На 12:00 в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров доставлено 43 пострадавших. Двое в тяжёлом состоянии, 41 — лёгкой и средней тяжести. Один человек погиб», — говорится в заявлении, размещённом в его Telegram-канале.

К месту происшествия вылетел вертолёт санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф на борту.

Ранее в пресс-службе компании «СДС-Уголь», в составе которой работает шахта, сообщили, что началась эвакуация, в ходе которой на поверхность поднялись 115 горняков.

Задымление произошло в вентиляционном штреке. По данным МЧС России, всего в шахте находились 287 человек.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту случившегося.

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