В Кемеровской области произошло задымление и взрыв в шахте

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В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» произошло задымление и, предположительно, взрыв в вентиляционном штреке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного Сибирского управления Ростехнадзора.

«В 09:08 (05:08 мск)... сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке № 823», — сообщил оперативный дежурный ведомства.

В пресс-службе компании «СДС-Уголь», в составе которой работает шахта, сообщили, что началась эвакуация, в ходе которой на поверхность поднялись 115 горняков.

Как заявил источник агентства в экстренных службах, пострадали 15 шахтёров.

«У них диагностировано отравление продуктами горения, они доставляются в больницу», — сказал источник.

Ранее шесть шахтёров погибли и двое пострадали после выброса метана в шахте «Абайская» в Казахстане.

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