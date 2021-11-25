В Кемеровской области произошло задымление и взрыв в шахте
«В 09:08 (05:08 мск)... сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке № 823», — сообщил оперативный дежурный ведомства.
В пресс-службе компании «СДС-Уголь», в составе которой работает шахта, сообщили, что началась эвакуация, в ходе которой на поверхность поднялись 115 горняков.
Как заявил источник агентства в экстренных службах, пострадали 15 шахтёров.
«У них диагностировано отравление продуктами горения, они доставляются в больницу», — сказал источник.
Ранее шесть шахтёров погибли и двое пострадали после выброса метана в шахте «Абайская» в Казахстане.