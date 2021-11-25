СК возбудил дело по факту ЧП в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

В региональном отделении Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту ЧП в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

По данным МЧС России, в шахте к настоящему моменту остаются ещё 48 человек. На поверхность вывели 237 человек, пострадали 45 человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ЧП на шахте «Листвяжная».

Задымление произошло в вентиляционном штреке.