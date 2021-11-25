СК возбудил дело по факту ЧП в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Короткая ссылка
В региональном отделении Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту ЧП в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
СК возбудил дело по факту ЧП в шахте «Листвяжная» в Кузбассе
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

По данным МЧС России, в шахте к настоящему моменту остаются ещё 48 человек. На поверхность вывели 237 человек, пострадали 45 человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ЧП на шахте «Листвяжная».

Задымление произошло в вентиляционном штреке. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить