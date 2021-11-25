СК опубликовал видео с места ЧП в шахте «Листвяжная», в которой остаются более 40 человек

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Следственный комитет России опубликовал видео с места ЧП в Кузбассе, где в шахте «Листвяжная» произошло задымление.
СК опубликовал видео с места ЧП в шахте «Листвяжная», в которой остаются более 40 человек
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

В ведомстве рассказали, что в штреке находились 115 горнорабочих, 70 выведены на поверхность, эвакуация продолжается.

По предварительным данным, ряд работников пострадали от отравления дымом.

На кадрах видео СК показаны прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС России и Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МЧС России сообщили, что в шахте «Листвяжная», где произошло задымление, остаются ещё 48 человек.

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