На место ЧП в шахте «Листвяжная» выехал замглавы Минздрава России Гриднев

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RT
Замглавы Минздрава России Олег Гриднев выехал к месту ЧП в Кузбасс на шахту «Листвяжная», где ранее произошёл пожар, заявил помощник министра Алексей Кузнецов.
На место ЧП в шахте «Листвяжная» выехал замглавы Минздрава России Гриднев
  • © РИА Новости / СК РФ

«По поручению министра на место выехал заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, курирующий организацию экстренной медпомощи», — приводит слова Кузнецова РИА Новости.

Глава ведомства Михаил Мурашко взял оказание медпомощи пострадавшим во время ЧП на шахте под личный контроль.

По последним данным, число погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до девяти.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление.

В администрации правительства Кемеровской области уточнили, что в тяжёлом состоянии, по последним данным, находятся четыре человека, а ещё 41 — в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

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