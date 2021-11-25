На место ЧП в шахте «Листвяжная» выехал замглавы Минздрава России Гриднев
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«По поручению министра на место выехал заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, курирующий организацию экстренной медпомощи», — приводит слова Кузнецова РИА Новости.
Глава ведомства Михаил Мурашко взял оказание медпомощи пострадавшим во время ЧП на шахте под личный контроль.
По последним данным, число погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до девяти.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление.
В администрации правительства Кемеровской области уточнили, что в тяжёлом состоянии, по последним данным, находятся четыре человека, а ещё 41 — в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.