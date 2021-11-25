На место ЧП в шахте «Листвяжная» выехал замглавы Минздрава России Гриднев

Замглавы Минздрава России Олег Гриднев выехал к месту ЧП в Кузбасс на шахту «Листвяжная», где ранее произошёл пожар, заявил помощник министра Алексей Кузнецов.

«По поручению министра на место выехал заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, курирующий организацию экстренной медпомощи», — приводит слова Кузнецова РИА Новости.

Глава ведомства Михаил Мурашко взял оказание медпомощи пострадавшим во время ЧП на шахте под личный контроль.

По последним данным, число погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до девяти.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление.

В администрации правительства Кемеровской области уточнили, что в тяжёлом состоянии, по последним данным, находятся четыре человека, а ещё 41 — в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.