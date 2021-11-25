Цивилёв уточнил число обратившихся в больницы после ЧП на шахте в Кузбассе

Число обратившихся в больницы пострадавших после ЧП на шахте в Кемеровской области, по уточнённой информации, составило 49, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв в Telegram-канале.

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«По уточнённой информации, в больницы обратились 49 пострадавших», — говорится в сообщении. Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 человек.