Цивилёв уточнил число обратившихся в больницы после ЧП на шахте в Кузбассе
Число обратившихся в больницы пострадавших после ЧП на шахте в Кемеровской области, по уточнённой информации, составило 49, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв в Telegram-канале.
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«По уточнённой информации, в больницы обратились 49 пострадавших», — говорится в сообщении.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.
По последним данным, погибли 11 человек.
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