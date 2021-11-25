Замгенпрокурора России назвал предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная»

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Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана.
Замгенпрокурора России назвал предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная»
  • РИА Новости

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета России из Москвы.

Ранее сообщалось, что в шахте «Листвяжная» нашли тела троих пропавших горноспасателей.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 горняков. В больницы обратился 51 пострадавший.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.

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