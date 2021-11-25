Замгенпрокурора России назвал предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная»

Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета России из Москвы.

Ранее сообщалось, что в шахте «Листвяжная» нашли тела троих пропавших горноспасателей.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 горняков. В больницы обратился 51 пострадавший.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.