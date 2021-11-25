Замгенпрокурора России назвал предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная»
- РИА Новости
«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, для расследования причин ЧП прибыли следователи Следственного комитета России из Москвы.
Ранее сообщалось, что в шахте «Листвяжная» нашли тела троих пропавших горноспасателей.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 горняков. В больницы обратился 51 пострадавший.
Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.