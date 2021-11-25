В шахте «Листвяжная» нашли тела троих пропавших ранее горноспасателей

Найдены тела троих горноспасателей, ранее пропавших в ходе спасательных работ на шахте «Листвяжная», где произошло задымление, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.

«Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остаётся неизвестной», — сказали в администрации.

Таким образом, число погибших в результате аварии на шахте выросло до 14 человек, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что отделение горноспасателей пропало в ходе поисковых работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Они направились туда после аварии, в результате которой погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.