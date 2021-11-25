В шахте «Листвяжная» нашли тела троих пропавших ранее горноспасателей
«Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остаётся неизвестной», — сказали в администрации.
Таким образом, число погибших в результате аварии на шахте выросло до 14 человек, отмечает агентство.
Ранее стало известно, что отделение горноспасателей пропало в ходе поисковых работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Они направились туда после аварии, в результате которой погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.