Отряд горноспасателей перестал выходить на связь из шахты «Листвяжная» в Кузбассе

Отделение горноспасателей пропало в ходе поисковых работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, организованы поиски. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

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