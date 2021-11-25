Отряд горноспасателей перестал выходить на связь из шахты «Листвяжная» в Кузбассе

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Отделение горноспасателей пропало в ходе поисковых работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, организованы поиски. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Отряд горноспасателей перестал выходить на связь из шахты «Листвяжная» в Кузбассе
  • РИА Новости

«Около 15:00 отделение горноспасателей, которое проводило спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь», — сказали агентству.

По словам собеседника, организованы поиски спасателей. Сколько человек входило в отряд, не уточняется.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.

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