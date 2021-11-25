Отряд горноспасателей перестал выходить на связь из шахты «Листвяжная» в Кузбассе
- РИА Новости
«Около 15:00 отделение горноспасателей, которое проводило спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь», — сказали агентству.
По словам собеседника, организованы поиски спасателей. Сколько человек входило в отряд, не уточняется.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.