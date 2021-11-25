Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 51

Короткая ссылка
Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 51. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 51
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«51 человек пострадал. Ранее было 49 человек, двое пришли, обратились дополнительно. Из них 13 амбулаторно, 38 находятся в наших медицинских учреждениях», — цитирует ТАСС Цивилёва.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.

В результате инцидента погибли 11 шахтёров.

Позднее были обнаружены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе спасательных работ на шахте «Листвяжная».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить