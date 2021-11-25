Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 51
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«51 человек пострадал. Ранее было 49 человек, двое пришли, обратились дополнительно. Из них 13 амбулаторно, 38 находятся в наших медицинских учреждениях», — цитирует ТАСС Цивилёва.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.
В результате инцидента погибли 11 шахтёров.
Позднее были обнаружены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе спасательных работ на шахте «Листвяжная».