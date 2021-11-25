РИА Новости: по предварительным данным, при ЧП на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека

Агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что, по предварительным данным, 52 человека погибли при взрыве метана на шахте «Листвяжная».

РИА Новости

Как уточняет агентство, это число включает шестерых спасателей. «Погибли, по предварительным данным, 52 человека, в том числе шесть спасателей», — сказал собеседник. Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. Позднее замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана. Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.