РИА Новости: по предварительным данным, при ЧП на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека
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Как уточняет агентство, это число включает шестерых спасателей.
«Погибли, по предварительным данным, 52 человека, в том числе шесть спасателей», — сказал собеседник.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. Позднее замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана.
Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.