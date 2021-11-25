СК сообщил о задержании директора шахты «Листвяжная» и его первого заместителя

Короткая ссылка
Директор шахты «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области, его первый заместитель и начальник участка задержаны в рамках уголовного дела о гибели 11 шахтёров в результате ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК сообщил о задержании директора шахты «Листвяжная» и его первого заместителя
  • РИА Новости

«Следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка», — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Как уточняется, в настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что в шахте «Листвяжная» нашли тела троих пропавших горноспасателей.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 горняков, а число пострадавших составляет 51.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль заявил, что представители ведомства в текущем году выявили свыше 900 нарушений на шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области, девять раз её работа приостанавливалась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить