СК сообщил о задержании директора шахты «Листвяжная» и его первого заместителя
- РИА Новости
«Следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка», — говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Как уточняется, в настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение.
Ранее сообщалось, что в шахте «Листвяжная» нашли тела троих пропавших горноспасателей.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 горняков, а число пострадавших составляет 51.
Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.
Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль заявил, что представители ведомства в текущем году выявили свыше 900 нарушений на шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области, девять раз её работа приостанавливалась.