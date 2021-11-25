В работе шахты «Листвяжная» в Кузбассе выявили более 900 нарушений в 2021 году
- РИА Новости
«В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка», — написал Виль в Telegram.
Как уточняется, общая сумма штрафов после проверок шахты составила свыше 4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в шахте «Листвяжная» нашли тела троих пропавших горноспасателей.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 горняков, а число пострадавших составляет 51.
Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.