В работе шахты «Листвяжная» в Кузбассе выявили более 900 нарушений в 2021 году

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Представители Ростехнадзора в текущем году выявили свыше 900 нарушений на шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области, девять раз её работа приостанавливалась. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.
В работе шахты «Листвяжная» в Кузбассе выявили более 900 нарушений в 2021 году
  • РИА Новости

«В 2021 году на шахте проведено 127 проверок, выявлено 914 нарушений, девять раз применялась приостановка», — написал Виль в Telegram.

Как уточняется, общая сумма штрафов после проверок шахты составила свыше 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в шахте «Листвяжная» нашли тела троих пропавших горноспасателей.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 горняков, а число пострадавших составляет 51.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

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