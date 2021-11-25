В работе шахты «Листвяжная» в Кузбассе выявили более 900 нарушений в 2021 году

Представители Ростехнадзора в текущем году выявили свыше 900 нарушений на шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области, девять раз её работа приостанавливалась. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

РИА Новости