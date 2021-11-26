Дела о гибели людей на шахте «Листвяжная» переданы в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать два уголовных дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Главное следственное управление.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что два дела объединят в одно производство.

Расследование ведётся по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем за собой смерть двух и более лиц и по статье о халатности, повлёкшей за собой смерть двух и более лиц.

На месте происшествия работают следователи ГСУ.

Ранее стало известно, что погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей посмертно наградят орденами Мужества.

Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.

СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.