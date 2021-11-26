Погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей посмертно наградят орденами Мужества
- РИА Новости
«Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества посмертно», — говорится в сообщении.
Врио министра МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родственникам погибших. Он подчеркнул, что горноспасатели и шахтёры выполняли свой долг до конца.
Имена погибших спасателей: Алексей Рылов (55 лет, на службе с 2011 года), Олег Носанчук (53 года, на службе с 1994 года), Евгений Земцев (44 года, на службе с 2015 года), Андрей Назаров (56 лет, на службе с 2011 года), Александр Аникин (33 года, на службе с 2017 года) и Александр Заковряшин (51 год, на службе с 2011 года).
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