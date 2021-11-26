Погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей посмертно наградят орденами Мужества

Горноспасатели, погибшие при спасении горняков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, будут награждены орденами Мужества. Об этом сообщили в МЧС России.

«Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Врио министра МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родственникам погибших. Он подчеркнул, что горноспасатели и шахтёры выполняли свой долг до конца.

Имена погибших спасателей: Алексей Рылов (55 лет, на службе с 2011 года), Олег Носанчук (53 года, на службе с 1994 года), Евгений Земцев (44 года, на службе с 2015 года), Андрей Назаров (56 лет, на службе с 2011 года), Александр Аникин (33 года, на службе с 2017 года) и Александр Заковряшин (51 год, на службе с 2011 года).

Ранее горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей.

Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.

СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.