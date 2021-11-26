Погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей посмертно наградят орденами Мужества

Короткая ссылка
RT
Горноспасатели, погибшие при спасении горняков в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, будут награждены орденами Мужества. Об этом сообщили в МЧС России.
Погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей посмертно наградят орденами Мужества
  • РИА Новости

«Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Врио министра МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родственникам погибших. Он подчеркнул, что горноспасатели и шахтёры выполняли свой долг до конца.

Имена погибших спасателей: Алексей Рылов (55 лет, на службе с 2011 года), Олег Носанчук (53 года, на службе с 1994 года), Евгений Земцев (44 года, на службе с 2015 года), Андрей Назаров (56 лет, на службе с 2011 года), Александр Аникин (33 года, на службе с 2017 года) и Александр Заковряшин (51 год, на службе с 2011 года).

Ранее горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей.

Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.

СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить