МЧС опубликовало имена погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей
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В результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли Алексей Рылов, Олег Носанчук, Евгений Земцев, Андрей Назаров, Александр Аникин и Александр Заковряшин.
У большинства из них остались жёны и дети.
Ранее стало известно, что погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей посмертно наградят орденами Мужества.
Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.
СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.