МЧС опубликовало имена погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей

МЧС России опубликовало имена горноспасателей, погибших при проведении поисково-спасательных работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

В результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли Алексей Рылов, Олег Носанчук, Евгений Земцев, Андрей Назаров, Александр Аникин и Александр Заковряшин.

У большинства из них остались жёны и дети.

Ранее стало известно, что погибших на шахте в Кузбассе горноспасателей посмертно наградят орденами Мужества.

Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.

СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.