Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения по безопасности в угольной отрасли
«Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушения требований безопасности. Это совершенно очевидная вещь», — заявил он на совещании о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области.
Ранее Путин потребовал установить все причины и обстоятельства аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.