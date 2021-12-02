Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения по безопасности в угольной отрасли

Президент России Владимир Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения требований безопасности в угольной отрасли.

«Конечно, нужно ужесточать ответственность за нарушения требований безопасности. Это совершенно очевидная вещь», — заявил он на совещании о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области.

Ранее Путин потребовал установить все причины и обстоятельства аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.