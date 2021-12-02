Путин раскритиковал владельца «Листвяжной» из-за несоблюдения условий безопасности в шахте

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Путин раскритиковал владельца «Листвяжной» из-за несоблюдения условий безопасности в шахте
  • РИА Новости

На совещании Путин обратился к главе совета директоров «СДС-Уголь» Михаилу Федяеву.

«Михаил Юрьевич Федяев, а совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?» — цитирует президента ТАСС.

Кроме того, Путин сообщил, что прокуратура и Следственный комитет «дадут правовую оценку всем действиям всех должностных лиц».

Глава государства рассказал, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.

На совещании президент также высказался об ответственности участвующих в организации производств.

По его словам, «с тех, кто в погоне за прибылью, по каким-то другим причинам» пренебрегает безопасностью людей, необходимо спрашивать «по закону, жёстко».

Также Путин в ходе совещания заявил, что не удовлетворён докладом министра труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров в России.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

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