Путин высказался об ответственности пренебрегающих безопасностью ради прибыли

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли высказался об ответственности участвующих в организации производств, пренебрегающих безопасностью ради прибыли.

По словам президента, «с тех, кто в погоне за прибылью, по каким-то другим причинам» пренебрегает безопасностью людей, необходимо спрашивать «по закону, жёстко».

Также он прокомментировал предварительные данные следствия о том, что на шахте «Листвяжная» принимались систематически меры к сокрытию фактов о загазованности.

«Кто-то это делал? Зачем, чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить?» — приводит его слова РИА Новости.

Он напомнил, что это привело к трагическому результату.

«Теперь все сидим и все головы опустили», — добавил глава государства.

На совещании Путин заявил, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.