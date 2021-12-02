Путин высказался об ответственности пренебрегающих безопасностью ради прибыли
- РИА Новости
По словам президента, «с тех, кто в погоне за прибылью, по каким-то другим причинам» пренебрегает безопасностью людей, необходимо спрашивать «по закону, жёстко».
Также он прокомментировал предварительные данные следствия о том, что на шахте «Листвяжная» принимались систематически меры к сокрытию фактов о загазованности.
«Кто-то это делал? Зачем, чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить?» — приводит его слова РИА Новости.
Он напомнил, что это привело к трагическому результату.
«Теперь все сидим и все головы опустили», — добавил глава государства.
На совещании Путин заявил, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.