Путин выразил недовольство докладом министра труда о зарплатах шахтёров

Президент России Владимир Путин заявил, что не удовлетворён докладом министра труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров в России.

Как передаёт РИА Новости, на совещании Котяков доложил о структуре начисления зарплат шахтёрам и проверках исполнения соглашений в отрасли.

Президент отметил, что «не может сказать», что министр труда «представил глубокий анализ».

«Я не удовлетворён вашим ответом», — заявил Путин.

Также Путин в ходе совещания по угольной отрасли высказался об ответственности участвующих в организации производств.

По его словам, «с тех, кто в погоне за прибылью, по каким-то другим причинам» пренебрегает безопасностью людей, необходимо спрашивать «по закону, жёстко».