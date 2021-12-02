Путин выразил недовольство докладом министра труда о зарплатах шахтёров

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Президент России Владимир Путин заявил, что не удовлетворён докладом министра труда Антона Котякова о зарплатах шахтёров в России.
Путин выразил недовольство докладом министра труда о зарплатах шахтёров
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, на совещании Котяков доложил о структуре начисления зарплат шахтёрам и проверках исполнения соглашений в отрасли.

Президент отметил, что «не может сказать», что министр труда «представил глубокий анализ».

«Я не удовлетворён вашим ответом», — заявил Путин.

Также Путин в ходе совещания по угольной отрасли высказался об ответственности участвующих в организации производств.

По его словам, «с тех, кто в погоне за прибылью, по каким-то другим причинам» пренебрегает безопасностью людей, необходимо спрашивать «по закону, жёстко».

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