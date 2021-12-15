В «Спартаке» опровергли слухи о том, что Витория отказывался от расторжения контракта

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что португальский тренер Руй Витория в ультимативной форме отказывался уходить из клуба.
В «Спартаке» опровергли слухи о том, что Витория отказывался от расторжения контракта
  • РИА Новости

«Нет, это неправда. Вся информация — в нашем пресс-релизе. Это соглашение сторон, совместное решение», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, с ним команда заняла первое место на групповом этапе. В Российской премьер-лиге после 18 туров красно-белые занимают девятое место.

По неподтверждённой информации, португалец отказывался подписывать договор о расторжении контракта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил об уходе Витории.

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