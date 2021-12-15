В «Спартаке» опровергли слухи о том, что Витория отказывался от расторжения контракта
- РИА Новости
«Нет, это неправда. Вся информация — в нашем пресс-релизе. Это соглашение сторон, совместное решение», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, с ним команда заняла первое место на групповом этапе. В Российской премьер-лиге после 18 туров красно-белые занимают девятое место.
По неподтверждённой информации, португалец отказывался подписывать договор о расторжении контракта.
Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил об уходе Витории.