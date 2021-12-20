Новый вызов: Черчесов назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша»

Станислав Черчесов назначен новым главным тренером «Ференцвароша» — 32-кратного чемпиона Венгрии. По информации СМИ, помощниками специалиста станут Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников. Бывший наставник сборной России заявил, что хочет сделать команду из Будапешта чемпионом страны и будет стараться привить подопечным игру, которая поможет привлечь болельщиков на стадион.

Станислав Черчесов недолго оставался без работы после ухода из сборной России. Не прошло и полугода, как тренер принял новую команду. Ею стал многолетний гегемон венгерского футбола «Ференцварош». О назначении клуб объявил в понедельник днём. При этом об условиях контракта пока ничего не сообщается. По информации СМИ, в штаб войдут Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

«Я хочу сделать команду чемпионом с игрой, которая приведёт на стадион ещё больше болельщиков», — приводит слова Черчесова Sport24.

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Управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош назвал назначение «такого авторитета», как россиянин, большой гордостью для клуба.

«Цель состоит в том, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Венгрии, а также вновь выйти в групповой этап на международной арене, желательно в Лиге чемпионов. Мы искали тренера, который сможет приложить к команде жёсткую руку. Профессиональный опыт Черчесова неоспорим, его личность — гарантия дальнейшего развития», — приводит слова функционера «Чемпионат».

В последнее время о карьере специалиста ходили разные слухи. Отечественные СМИ сообщали об интересе к Черчесову со стороны турецкого «Бешикташа» и бельгийского «Антверпена». Другие утверждали, что Венгерская федерация футбола якобы рассматривает его в роли главного тренера местной национальной команды. Сам специалист признал, что готов возглавить сборные России и Польши в преддверии стыковых матчей за право поехать на ЧМ-2022, если ему поступит такое предложение. В ответ в Польском футбольном союзе подчеркнули, что не собираются отправлять в отставку Паулу Соузу.

Так или иначе, но ещё до Нового года наставник обрёл новое место работы. И в Будапеште его ждёт серьёзный вызов. Многочисленные болельщики команды издавна приучены к победам и не терпят малейших неудач.

Как уже говорилось, «Ференцварош» является сильнейшим коллективом Венгрии и редко сталкивается с реальной конкуренцией на внутренней арене. «Фради» 32 раза становились чемпионами страны. На втором месте по количеству титулов располагается МТК (23). Также они 23 раза брали национальный кубок.

В последних трёх сезонах гегемону не было равных в «OTP Банк Лиге». Для сравнения, в прошлом он занял первое место с 20-очковым отрывом от ближайшего преследователя — ФК «Академия Пушкаша». Случаются и неудачные периоды. Так, в 2017-м и 2018-м будапештцы остались без золота, уступив пальму первенства «Гонведу» и «МОЛ Фехервару».

Вернуться к победам удалось после прихода Сергея Реброва. Под руководством украинца вышло не только обеспечить себе доминирование в Венгрии, но и добиться успехов в еврокубках. В 2019-м команда вышла в групповой этап Лиги Европы, где, в частности, набрала четыре очка в противостоянии с ЦСКА. А в следующем году состоялся дебют на аналогичной стадии Лиги чемпионов. «Ференцварош» попал в один квартет к «Барселоне», «Ювентусу» и киевскому «Динамо» и потерпел пять поражений при одной ничьей.

Отношения клуба и тренера, казалось, были идеальными. Тем неожиданнее стал его уход в июне после трёх лет работы. Причём разрыв получился достаточно болезненным. Украинец обвинил руководство в том, что оно не согласовывало с ним трансферы.

«Для меня это принципиальный вопрос, ведь я не собирался уходить из «Ференцвароша», мне нравилось здесь работать. Однако если клуб что-то говорит игрокам за моей спиной, значит, это клуб сделал какой-то выбор», — рассказал специалист в интервью «Команде №1».

После ухода жёсткого, делающего ставку на дисциплину Реброва будапештцев возглавил демократичный и мягкий австриец Петер Штёгер. Эта рокировка себя не оправдала. Футболисты расслабились и ослабили требования к себе, что не замедлило сказаться на результатах.

На международной арене коллектив не сумел выйти в групповой этап ЛЧ, а в ЛЕ потерпел фиаско, взяв всего три очка в матчах с «Байером», «Бетисом» и «Селтиком». Более того, «фради» близки к тому, чтобы впервые за несколько лет остаться без золота во внутреннем первенстве. На зимний перерыв они ушли всего с одним очком преимущества над «Кишвардой».

В сложившейся ситуации Черчесов призван навести порядок в команде и вернуть её на тропу побед. При этом работа за пределами России не станет для него загадкой, ведь тренер ранее успешно трудился в Австрии и Польше. С варшавской «Легией» он сотрудничал меньше года, но этого хватило, чтобы оформить «золотой дубль». А в середине нулевых специалист возглавлял скромный «Вакер Тироль», который, несмотря на финансовые проблемы, удержал в элитном дивизионе.

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Да и значительную часть футбольной карьеры вратарь провёл в Европе. В 1993-м он перешёл из «Спартака» в дрезденское «Динамо», а с 1996 по 2002 год выступал в полюбившейся ему Австрии в составе всё того же «Тироля» и ФК «Ваттенс-Вакер». Там россиянин в идеале выучил немецкий язык.

Поэтому единственной проблемой в новой стране для специалиста может стать длительная пауза в карьере на клубном уровне. В июне 2016-го он покинул «Легию» из-за конфликта с руководством клуба, несмотря на победы (здесь прослеживается параллель с Ребровым), а в августе возглавил сборную России, с которой дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Теперь тренеру вновь предстоит заниматься ежедневной работой и вдобавок делать это в незнакомом для себя чемпионате.

На родине назначение Черчесова главным тренером «Ференцвароша» в основном восприняли с оптимизмом. Так, игравший под его руководством в «Динамо» и национальной команде Владимир Габулов выразил уверенность в том, что специалист добьётся в Венгрии успеха.

«Тренер не сам ищет себе предложение. Сидеть и ждать, когда тебя позовут из топ-клуба или топ-чемпионата, не совсем правильный подход. Черчесов принял абсолютно правильное решение. Более того, я знаю, что после сборной он хотел поработать за границей и варианты из российского первенства не рассматривал. Ему интересен международный опыт. А что касается ранга и статуса «Ференцвароша», это команда, которая борется за чемпионство в своей стране и регулярно участвует в еврокубках. О каком статусе ещё можно мечтать»? — приводит слова Габулова Sport24.

В свою очередь, бывший капитан сборной России Александр Мостовой, который провёл большую часть карьеры в Испании, предположил, что получить такое предложение Черчесову помогло успешное выступление на домашнем мундиале.

«Мы знаем, что если человек оказался в сборной, то это уже плюс для дальнейшей карьеры. У нас были такие примеры. Ты можешь тренировать в клубе, и тебя никто знать не знает. Сейчас назови команды из Италии и Германии — никто не скажет, кто их возглавляет. А сборная всегда на виду, и я уверен, что чемпионат мира сыграл свою роль. У Черчесова есть имя», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Наконец, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поздравил специалиста с назначением.

«Да, говорили про Турцию, но, как мне кажется, вариант с «Ференцварошем» интереснее. Самое главное — это Европа. Нужно давать результат, как это было ранее. Потому и остановились на его кандидатуре... Он опытный тренер, работал в сборной, а ранее — в клубах», — подчеркнул Канчельскис.

Пожелали удачи тренеру и в отечественной национальной команде. В официальном аккаунте сборной в Twitter был опубликован пост на венгерском: Sok szerencsét («Удачи!»).