Губерниев отреагировал на назначение Черчесова в «Ференцварош»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении россиянина Станислава Черчесова главным тренером «Ференцвароша».

«Черчесов — отличный специалист! Он сумеет поставить команде качественный футбол. Это большой вызов для него. Приятно, что в квалификации нашего российского тренера не сомневаются в европейском клубе. У «Ференцвароша» в чемпионате всё в полном порядке, они идут на первом месте. Скорее всего, Черчесова брали с прицелом на успех в еврокубках. Думаю, у него всё получится. Будем из России за него переживать. Желаю ему успеха!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

«Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось, что Ромащенко, Стауче и Паников войдут в тренерский штаб Черчесова в «Ференцвароше».