Черчесов сообщил, что пока не подписал контракт с «Ференцварошем»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл в Будапешт, где в ближайшее время должен заключить контракт с местным «Ференцварошем».

«Пока ещё меня поздравлять не с чем. Я лишь вчера прилетел. Мне позвонили, пригласили приехать. Понятно, что до этого мы уже общались. Вчера я пообщался с президентом клуба. Сейчас буду смотреть инфраструктуру, потом вернёмся в офис команды. И начнём предметно уже всё обсуждать, чтобы при дальнейшей работе не возникало вопросов, которые можно обговорить изначально. Сейчас пока ещё ничего не подписано, но к этому всё идёт. Я рад, что встретился с людьми, которые знают, чего хотят и как они хотят этого добиться. В каком направлении хотят двигаться. Это подкупает. Сегодня состоится встреча, на которой мы всё подробно обсудим и расставим все точки. Думаю, что всё идёт к тому, что я подпишу контракт и дальше мы пойдём уже вместе», — цитирует Черчесова «МК».

Последним местом работы 58-летнего специалиста была сборная России, которую он возглавлял с 11 августа 2016 года по 8 июля 2021 года.

Ранее в «Ференцвароше» подтвердили, что Черчесов станет главным тренером команды.