Черчесов сообщил, что ведёт переговоры с несколькими клубами

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос по поводу интереса к нему со стороны венгерского «Ференцвароша».

«Веду переговоры с несколькими клубами, которые интересуются мной. В эту группу входят и венгры. Со мной также связались два клуба из Турции, ещё есть интерес из нескольких других стран. Я всё время нахожусь в размышлениях, что делать дальше. Приму решение на следующей неделе», — цитирует Черчесова Interia.

Он отметил, что со сборной России у него не удалось достичь цели и поехать на чемпионат мира в Катаре, а также у него не получится этого сделать с другой национальной командой. По его мнению, в такой ситуации нужно принимать новые возможности, однако ему ещё необходимо проанализировать, что будет лучше для его семьи и тренерского штаба.

«От «Легии» предложений у меня нет. Я говорю только о тех предложениях, которые у меня есть. А «Легия» — отличная команда, которая обязательно найдёт свою игру, просто нужно время», — добавил тренер.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 год. С национальной командой он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что Черчесов станет главным тренером «Ференцвароша».