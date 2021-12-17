СМИ: Черчесов станет главным тренером «Ференцвароша»

Бывший главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов в ближайшее время должен быть назначен наставником венгерского «Ференцвароша».

Черчесов будет представлен в качестве главного тренера в начале следующей недели, сообщает Index.hu.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 год. С национальной командой он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России.

«Ференцварош» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии с 32 очками в 15 матчах. Тем не менее 13 декабря клуб объявил об отставке тренера Петера Штёгера.

Ранее сообщалось, что Черчесов попал в список кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа».