СЭ: Черчесов попал в список кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить турецкий «Бешикташ».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники в Турции. По информации издания, помимо россиянина, на данный пост претендуют также Шенол Гюнеш, Даниэль Фарке и Джесси Марш.

9 декабря главный тренер турецкой команды Серген Ялчын подал в отставку. Под его руководством стамбульский клуб не набрал ни одного очка на групповом этапе Лиги чемпионов, а в чемпионате страны идёт на девятой позиции.

Ранее Черчесов назвал фаворита матча «Легия» — «Спартак».