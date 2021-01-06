«Самое обидное, что подставили тренера»: что говорили после поражения сборной России от Финляндии на МЧМ-2021 по хоккею

Молодёжная сборная России сделала всё возможное ради успешного выступления на чемпионате мира в Эдмонтоне. Об этом заявил главный тренер Игорь Ларионов. Специалист высоко оценил перспективы подопечных и объяснил, почему пытался привить команде комбинационный стиль игры. При этом капитан Василий Подколзин выразил сожаление, что коллектив разочаровал наставника, а нападающий Родион Амиров назвал причины поражения от Финляндии в матче за бронзовые медали.

Сборная России по хоккею проиграла в матче за бронзовые медали и второй раз за последние десять лет осталась без наград. Начиная с 2011 года отечественные хоккеисты лишь дважды занимали место ниже третьего, а последний раз это произошло в 2018 году. Тогда подопечные Валерия Брагина заняли третье место в группе B, а в четвертьфинале уступили американцам со счётом 2:4.

Тем не менее главный тренер сборной России Игорь Ларионов предпочёл сконцентрироваться на положительных аспектах. Наставник заявил, что нахождение в «пузыре» стало для него и хоккеистов интересным опытом, и поговорил о перспективах.

«У нас семь человек могут сыграть на молодёжном чемпионате мира в следующем году, мы сможем строить команду вокруг них. В остальном это хоккей... Всё может решить один метр, одна ошибка, одна потеря. Это молодые игроки, всегда надо искать позитив, даже когда не смог взять медали. Я горжусь нашим коллективом, ребята были профессионалами в плане подготовки и рабочей этики», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

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Наставник отечественной дружины согласился, что за неудачу в Эдмонтоне можно «извиняться сколько угодно», но при этом обратил внимание, что тренерский штаб и сами спортсмены проделали «колоссальную работу».

«Когда ты направляешь состав на игру, то она диктует им условия, которые надо преодолевать. С нашей стороны преждевременно говорить об эмоциях, нужно всё проанализировать, а не делать скоропалительные выводы. Мы все разочарованы, мы благодарны нашей армии болельщиков. Такое могло случиться с любой командой», — сказал специалист.

По ходу турнира у многих журналистов и болельщиков сложилось впечатление, что Ларионов пытался привить своим подопечным чересчур сложный стиль игры, требовавший высокого исполнительского мастерства и хоккейного интеллекта.

«Мы говорили о владении шайбой, выполнении плана, но надо учитывать и самих игроков, и усталость, если она есть. Молодые ребята делают ошибки, но мы всё равно хотим играть в хоккей, на который приятно смотреть. Мы не хотим видеть скучный хоккей. В некоторых матчах это работало, в некоторых нет. Наша команда, наше молодое поколение игроков всё ещё пытается вернуть этот стиль, когда игра — это весело и в удовольствие», — признался Ларионов.

При этом специалист подчеркнул, что сами хоккеисты с воодушевлением восприняли желание тренерского штаба действовать в комбинационной и атакующей манере.

«Они почувствовали, им понравилось, что мы предлагали… Повторюсь, ребята должны играть в хоккей, который даёт им развиваться. Спасибо клубам КХЛ и ВХЛ, которые подготовили их», — добавил наставник.

По окончании соревнований одним из самых обсуждаемых российских хоккеистов стал капитан Василий Подколзин. В напряжённые моменты форвард СКА старался проявлять лидерские качества не только на льду, но и на скамейке. По ходу матчей с Канадой и Финляндией камера неоднократно выхватывала моменты, когда хоккеист вместо тренеров общался с партнёрами в перерывах и пытался настраивать их на борьбу.

«Я был впечатлён им. Не сомневался, кого делать капитаном. Его лидерские качества, преданность игре были фантастическими. Подколзин был очень хорош. Это парень, который отдаёт 150% каждый матч. Приятно видеть, как он делает шаги, чтобы стать хоккеистом, на которого можно положиться в любой ситуации… Он показал выдающуюся игру… Я скажу это в адрес всей команды. Мы не можем кого-то унизить. Ребята сделали всё, что могли. Вопрос не во мне, а в сборной, нации, стране, которая ждала успеха», — заявил Ларионов.

Он также поблагодарил ассистентов капитана в лице Семёна Чистякова и Родиона Амирова, отдельно остановившись на выступлении форварда «Салавата Юлаева». На молодёжном первенстве в Эдмонтоне тот стал лучшим бомбардиром сборной, записав на свой счёт два гола и четыре передачи. Правда, эти показатели не позволили ему войти даже в топ-16 среди всех участников соревнований.

«Молодые ребята могут удивить, впечатлить, а иногда и разочаровать. Главный вопрос с молодёжью — стабильность. На таком турнире у всех есть взлёты и падения. Думаю, в целом Амиров играл хорошо, забросил несколько хороших шайб... Я старался дать ему свободу творить, использовать свои сильные стороны. Он развивается, шаг за шагом», — заверил Ларионов.

Также главный тренер поддержал голкипера сборной Ярослава Аскарова. После поражения от Канады тот стал объектом критики, но, несмотря на это, вышел на лёд в матче финнами и совершил ряд важных сейвов. Правда, в итоге это не помогло ему оставить свои ворота в неприкосновенности и оформить хотя бы один шатаут по итогам первенства.

«Аскаров — молодой игрок, высокие ожидания. Я никогда не сомневался в этом парне, он будет большой суперзвездой в России и НХЛ... Он хорошо провёл турнир, один из лучших в нашей команде. Ярослав сыграет на молодёжном чемпионате мира в следующем году и будет ещё лучше», — заключил Ларионов.

Как и после поражения от Канады, слово взял капитан российской молодёжки. Подколзин подвёл итог матча за третье место и поразмышлял над причинами неудачного исхода встречи с финнами.

«Не скажу, что не было сил, но надо было действовать лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборств. Самое обидное, что мы подставили своего тренера. Он не заслуживает такого результата. Возможно, я, как капитан, не так настроил команду… Просто надо уметь играть такие матчи, максимально спокойно к ним подходить — у нас это было на Кубке Карьяла. Но одно дело — Евротур, другое дело — чемпионат мира, где всё решают нюансы. Возможно, в определённые моменты надо было прикрикнуть, и если так проигрываем, то виноват капитан, лидеры», — приводит слова Подколзина ТАСС.

Также форвард прокомментировал тот факт, что во втором матче подряд он получил двойной малый штраф. В противостоянии с Канадой он заработал удаление по ходу первого периода и позволил противникам забросить третью шайбу, а во встрече с Финляндией был наказан в самой концовке при счёте 1:2.

«Не скажу, что это эмоции. Сегодня это чистая случайность, я въехал в своего игрока, а клюшка в этот момент была на весу. Несмотря ни на что, это моя большая ошибка, удаляться за семь минут до конца — для капитана это очень плохо», — признал Подколзин.

В свою очередь, Амиров поблагодарил болельщиков за поддержку и признался, что прошедшее первенство дало ему пищу для размышлений.

«Непростой опыт, который нужно пройти. Благодаря турниру понял, что есть качества, над которыми надо будет работать по приезде: что не хватает, что нужно подтянуть. Не буду называть их, но я сделал вывод для себя, что и как нужно делать», — отметил Амиров.

Форвард «Салавата Юлаева» выразил мнение, что победить команду Финляндии помешала низкая реализация моментов, и не стал перекладывать вину на тренеров.

«На нас лежала большая ответственность, но мы, как лидеры, не смогли это сделать. Большой урок для всех нас, обидное поражение, сейчас сложно делать выводы. Играть было комфортно, выполняли тренерскую установку. Были матчи на ноль, не получалось забить, надо было больше лезть на ворота, мы этого не делали. Это не значит, что плохая тактика, просто мы не выполняли установку», — добавил Амиров.

При этом обладатель Кубка Стэнли в составе «Анахайм Дакс» Илья Брызгалов не стал жёстко критиковать молодёжку за четвёртое место на соревнованиях в Эдмонтоне. По его словам, коллектив Ларионова выступил на своём уровне.

«Я бы не сказал, что это катастрофа, но это тот результат, который команда заслужила. Всё по делу. Заняли четвёртое место, жаль, что не смогли взять бронзовые медали, но ничего не поделаешь», — приводит слова Брызгалова «Спорт-Экспресс».

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» Фёдор Канарейкин не согласился с экс-вратарём сборной России и напомнил, что от дружины Ларионова ожидали более высоких достижений.

«Ехала сборная за победой — получила четвёртое место. Недоработали. Игра с финнами подтвердила, что функционально команда подсела. Встреча с Канадой это показывала. Сегодня неплохо начали первый период — он остался за нами. А потом опять всё проявилось, финны втянули нас в вязкую игру, которую не смогли переломить. Да и нечем было, было видно, что лица-то опустошённые. Очень плохо блокировали броски, аморфно играли защитники на пятаке, не контролировали клюшки, безучастно действовали. Это серьёзные ошибки», — заявил Канарейкин.

Заслуженный тренер России выразил мнение, что наставники национальной команды допустили ошибку, слишком высоко оценив качества подопечных.

«Мы переоценили именно этот состав перед турниром, всё время были сравнения, рассказы про звёздных ребят. Это сказывается на игре. Здесь очень тонкая грань в этом возрасте. Относиться надо бережно, а мы очень сильно их превозносим», — добавил тренер.