Канарейкин считает, что сборную России переоценили перед МЧМ по хоккею

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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение национальной команды от Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Ехала сборная за победой, получила четвёртое место. Недоработали. Игра с финнами подтвердила, что функционально команда подсела. Игра с Канадой это показывала. Сегодня неплохо начали первый период, он остался за нами. А потом опять всё проявилось, финны втянули нас в вязкую игру, которую не смогли переломить», — цитирует Канарейкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, россияне плохо блокировали броски, а также безынициативно действовали на многих участках площадки. Он также обратил внимание, что у игроков будто были опустошённые лица в минувшей встрече.

«Мы переоценили именно этот состав перед турниром, всё время были сравнения, рассказы про звёздных ребят. Это сказывается на игре. Здесь очень тонкая грань в этом возрасте. Относиться надо бережно, а мы очень сильно их превозносим», — сказал специалист.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее Андрей Николишин назвал Подколзина главным разочарованием МЧМ-2021.

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