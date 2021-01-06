Николишин назвал Подколзина главным разочарованием МЧМ-2021

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин раскритиковал капитана молодёжной сборной России Василия Подколзина после поражения от Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Подколзин получает четыре минуты штрафа во втором матче подряд… Тут не о чем говорить. Капитан команды сначала выдаёт какой-то спич на лавке, объясняет, что нужно делать, потом выходит на лёд и первым делом привозит контратаку, а потом и удаление — такие вещи нельзя делать», — цитирует Николишина Sport24.

Он подчеркнул, что, таким образом, россияне потеряли важнейшие минуты в конце игры. По его мнению, желание Подколзина проявить себя сыграло с ним злую шутку.

«Главное разочарование турнира для меня — Вася Подколзин. Как капитан он этот турнир провалил. Выделить лучшего игрока на фоне общего выступления сборной сложно. Аскаров, Хуснутдинов и Кирсанов смотрелись неплохо», — добавил Николишин.

Подколзин набрал по итогам турнира четыре очка.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее Подколзин признал, что допускал ошибки, за которые поплатилась команда.