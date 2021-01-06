Николишин назвал Подколзина главным разочарованием МЧМ-2021

Короткая ссылка
Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин раскритиковал капитана молодёжной сборной России Василия Подколзина после поражения от Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Подколзин получает четыре минуты штрафа во втором матче подряд… Тут не о чем говорить. Капитан команды сначала выдаёт какой-то спич на лавке, объясняет, что нужно делать, потом выходит на лёд и первым делом привозит контратаку, а потом и удаление — такие вещи нельзя делать», — цитирует Николишина Sport24.

Он подчеркнул, что, таким образом, россияне потеряли важнейшие минуты в конце игры. По его мнению, желание Подколзина проявить себя сыграло с ним злую шутку. 

«Главное разочарование турнира для меня — Вася Подколзин. Как капитан он этот турнир провалил. Выделить лучшего игрока на фоне общего выступления сборной сложно. Аскаров, Хуснутдинов и Кирсанов смотрелись неплохо», — добавил Николишин.

Подколзин набрал по итогам турнира четыре очка.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее Подколзин признал, что допускал ошибки, за которые поплатилась команда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить