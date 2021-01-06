Капитан молодёжной сборной России Подколзин: я допускал ошибки, за которые поплатилась команда

Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин оценил свою игру после поражения от Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Мои удаления — не скажу, что это эмоции. Сегодня это случайность. Въехал в своего игрока. Это непозволительно для капитана. Это моя большая ошибка. Отнял время у себя и партнёров», — цитирует Подколзина Sport24.

По его словам, теперь он намерен ещё больше работать над собой. Также он признал, что виноват в том, что допускал ошибки и набрал мало очков на турнире.

«Все пытались играть на команду. За три МЧМ я понял одну вещь: не важно, как сыграл ты, главное — как сыграла команда. Но я допускал ошибки, за которые поплатилась команда», — добавил Подколзин.

Подколзин набрал по итогам турнира четыре очка.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее Ларионов признался, что был впечатлён игрой Подколзина на МЧМ по хоккею.