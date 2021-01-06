Ларионов признался, что был впечатлён игрой Подколзина на МЧМ по хоккею

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов ответил на вопрос о лидерских качествах капитана команды Василия Подколзина.

«Я был впечатлён им. Не сомневался, кого делать капитаном, его лидерские качества, преданность игре были фантастическими. Он был очень хорош, это парень, который отдаёт 150% каждый матч. Приятно видеть, как он делает шаги, чтобы стать игроком, на которого можно положиться в любой ситуации. Я сказал ему, что он показал выдающуюся игру», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Подколзин набрал по итогам турнира четыре очка.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее Ларионов выразил мнение, что Родион Амиров хорошо сыграл на МЧМ-2021.

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