Ларионов считает, что Амиров хорошо сыграл на МЧМ-2021

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов оценил выступление форварда команды Родиона Амирова на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Амиров — молодой игрок, он может приятно удивлять тебя и иногда разочаровывать. Все игроки моей команды неровно провели турнир. Но в целом считаю, что Родион сыграл хорошо. Я старался дать ему возможность творить и проявлять свои сильные качества. Он развивается, этот МЧМ был хорошим опытом для него», — цитирует Ларионова Sport24.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Амиров стал лучшим бомбардиром команды на турнире, набрав шесть очков, что является худшим результатов в истории.

Ранее Амиров заявил, что лидеры сборной России не оправдали ожиданий в матче с Финляндией.

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