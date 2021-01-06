Амиров заявил, что лидеры сборной России не оправдали ожиданий в матче с Финляндией

Форвард сборной России Родион Амиров прокомментировал поражение от Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

По его словам, он уже знает, над какими качествами будет работать после завершения турнира.

«Хорошо начали матч с финнами, но не забили свои моменты. Большая ответственность лежала на нас, но мы, лидеры, не смогли оправдать ожиданий. Сейчас сложно делать какие-то выводы», — цитирует Амирова Sport24.

Он признался, что ему было комфортно пребывать в сборной, а также выразил мнение, что в некоторых матчах россияне плохо выполняли установку тренерского штаба.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Амиров стал лучшим бомбардиром команды на турнире, набрав шесть очков, что является худшим результатов в истории.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Захар Бардаков расплакался после матча с Финляндией на МЧМ-2021.