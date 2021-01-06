Ларионов: мы — нация, которая готова играть в атакующий хоккей
По его словам, он не хочет искать оправдания неудачному результату на турнире, так как все команды были в одинаковых условиях, но россиянам не хватило дополнительных игр перед турниром.
«Мы — нация, которая готова играть в атакующий хоккей, а не отсиживаться сзади. Это показал Кубок Карьяла. Это был позыв, чтобы ребята начали играть первым номером. Тот успех дал ребятам уверенность», — цитирует Ларионова Sport24.
Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.
Ранее тренер сборной Финляндии заявил, что гордится своей командой после победы над Россией на МЧМ.