Ларионов: мы — нация, которая готова играть в атакующий хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился мнением о стиле игры своей команды после поражения от Финляндии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

По его словам, он не хочет искать оправдания неудачному результату на турнире, так как все команды были в одинаковых условиях, но россиянам не хватило дополнительных игр перед турниром.

«Мы — нация, которая готова играть в атакующий хоккей, а не отсиживаться сзади. Это показал Кубок Карьяла. Это был позыв, чтобы ребята начали играть первым номером. Тот успех дал ребятам уверенность», — цитирует Ларионова Sport24.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее тренер сборной Финляндии заявил, что гордится своей командой после победы над Россией на МЧМ.