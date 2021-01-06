Тренер сборной Финляндии заявил, что гордится своей командой после победы над Россией на МЧМ
«Очень горжусь своей командой. Это было невероятно. Вчера было очень тяжело после поражения, мы провели хороший матч с США. Но сегодня у нас был план — ещё одна игра, надо отдать в ней всё, что у тебя есть. Ребята это сделали, и я ими горжусь», — цитирует Пеннанена «Чемпионат».
Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Для россиян это первое поражение в истории в матчах за третье место на молодёжных первенствах.
Ранее Фёдор Канарейкин выразил мнение, что сборную России переоценили перед МЧМ по хоккею.