Тренер сборной Финляндии заявил, что гордится своей командой после победы над Россией на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной Финляндии Антти Пеннанен прокомментировал победу над Россией в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Очень горжусь своей командой. Это было невероятно. Вчера было очень тяжело после поражения, мы провели хороший матч с США. Но сегодня у нас был план — ещё одна игра, надо отдать в ней всё, что у тебя есть. Ребята это сделали, и я ими горжусь», — цитирует Пеннанена «Чемпионат».

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Для россиян это первое поражение в истории в матчах за третье место на молодёжных первенствах.

Ранее Фёдор Канарейкин выразил мнение, что сборную России переоценили перед МЧМ по хоккею.