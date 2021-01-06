Ларионов о результате на МЧМ-2021: извиняться можно сколько угодно

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказался о результате команды на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Можно извиняться сколько угодно, я скажу от себя и от штаба, что ребята проделали колоссальную работу. Но таковы эмоции. Когда ты направляешь состав на игру, то она диктует им условия, которые надо преодолевать», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

По его словам, необходимо всё тщательно проанализировать, а не делать преждевременные выводы. Он также заявил, что разочарован результатом и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее Тина Канделаки назвала настоящим мучением матчи сборной России с Канадой и Финляндией на МЧМ.

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