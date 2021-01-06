Канделаки назвала настоящим мучением матчи сборной России с Канадой и Финляндией на МЧМ

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила выступление сборной России по хоккею на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.

«Начинаю подводить итоги МЧМ-2021. Матчи против США и Швеции — в актив. Бодро, легко, изобретательно. Игры против Канады и Финляндии — настоящее мучение», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

При этом она отметила, что соперники уже давно умеют «душить» российские сборные разных возрастов.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее был опубликован видеообзор матча между сборными России и Финляндии на МЧМ по хоккею.