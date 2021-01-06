Ларионов: Аскаров будет большой суперзвездой в России и НХЛ

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларинов оценил игру голкипера национальной команды Ярослава Аскарова на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.

«Аскаров молодой игрок, высокие ожидания. Я никогда не сомневался в этом парне, он будет большой суперзвездой в России и НХЛ. Это игра сантиметров и отскоков. Он хорошо провёл турнир, один из лучших игроков в нашей команде. Он сыграет на МЧМ в следующем году и будет ещё лучше», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Аскаров на турнире ни разу не отстоял на ноль.

Ранее Ларионов подвёл итоги для сборной России на МЧМ-2021.