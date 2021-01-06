Ларионов подвёл итоги для сборной России на МЧМ-2021

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею высказался после поражения от Финляндии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
Ларионов подвёл итоги для сборной России на МЧМ-2021
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«Во-первых, новый опыт жизни в «пузыре», быть вместе, сплотиться. Во-вторых, это отличный опыт, у нас семь человек могут сыграть на МЧМ в следующем году, мы сможем строить команду вокруг них. В остальном это хоккей, игра сантиметров. Всё может решить один метр, одна ошибка, одна потеря», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Он отметил, что всегда нужно искать позитивные моменты, так как в составе команды молодые игроки.

«Я горжусь нашей командой, ребята были профессионалами в плане подготовки и рабочей этики», — добавил специалист.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее появилось видео, как Ярослав Аскаров в одиночестве наблюдает за радостью финских хоккеистов после матча.

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