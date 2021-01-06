Ларионов призвал не унижать хоккеистов сборной России после МЧМ-2021

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов призвал не унижать игроков команды после неудачного результата на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

По его мнению, хорошо, что игроки приобретают опыт на таких турнирах, а достичь желаемых результатов, как считает специалист, помешали ошибки и усталость.

«У ребят вся карьера впереди — не надо их сейчас опускать в плане критики, унижать и так далее. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше», — цитирует Ларионова Sport24.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Ранее Ларионов поделился мнением о стиле игры своей команды после поражения от Финляндии.