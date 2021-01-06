Ларионов призвал не унижать хоккеистов сборной России после МЧМ-2021
По его мнению, хорошо, что игроки приобретают опыт на таких турнирах, а достичь желаемых результатов, как считает специалист, помешали ошибки и усталость.
«У ребят вся карьера впереди — не надо их сейчас опускать в плане критики, унижать и так далее. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше», — цитирует Ларионова Sport24.
Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4. Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.
Ранее Ларионов поделился мнением о стиле игры своей команды после поражения от Финляндии.