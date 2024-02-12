Дебют Тутберидзе в реалити-шоу, болезнь Гуменника и фильм о Костомарове: что обсуждают в мире фигурного катания

Этери Тутберидзе дебютировала в роли ведущей реалити-шоу о похудении «Большие девочки», а Иоланда Чен заявила, что после случая с Камилой Валиевой тренер потеряет доверие многих поклонников фигурного катания. Роман Костомаров отпраздновал 47-й день рождения и объявил о скором выходе в прокат документального фильма о его жизни, а Евгений Плющенко перенёс седьмую операцию на позвоночнике. Пётр Гуменник заболел пневмонией и, возможно, пропустит Спартакиаду, Илья Яблоков сменил одиночное катание на танцы, а Елизавета Туктамышева призналась, что предпочитает карьерный рост замужеству. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

День рождения Костомарова

7 февраля Роман Костомаров отпраздновал 47-й день рождения. Год назад олимпийский чемпион встречал этот праздник в реанимации, находясь между жизнью и смертью, а теперь смог лично принять все поздравления и добрые пожелания, которых было великое множество. Так, пост в социальной сети, посвящённый дате, собрал более 6,5 тыс. комментариев. Первой бывшего спортсмена поздравила, разумеется, Оксана Домнина.

«Мой родной, дорогой, любимый. Я горжусь тобой, горжусь твоей силой, твоей огромной внутренней силищей, которая восхищает с каждым днём всё больше и больше. Я счастлива быть рядом с тобой, радоваться каждому дню и даже в самые сложные, трудные, неудобные моменты в жизни чувствовать твоё дыхание, слышать твой запах, ощущать твою невероятную харизму и любить. Любить тебя, любить наших детей, любить жизнь», — написала супруга спортсмена.

Также по теме «Многое потерял в борьбе со смертью»: год назад тяжёлая болезнь разделила жизнь Романа Костомарова на до и после 10 января 2023 года Роман Костомаров был доставлен с пневмонией в одну из московских клиник в стремительно ухудшающемся состоянии....

К ней присоединилась Татьяна Навка, которая назвала бывшего партнёра человеком с несгибаемой волей и характером.

«Ты это сделал, ты практически заново родился, устоял перед ударом судьбы и всё так же смело, решительно и твёрдо идёшь к своим целям! Ты выиграл самую важную борьбу на своём жизненном пути и стал новым примером силы духа, воли и стремления к жизни», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Между тем 9 марта в широкий прокат выйдет документальный фильм о жизни спортсмена «Роман Костомаров: Рождённый дважды», съёмки которого велись с конца прошлого года. Как заявил фигурист, если бы раньше кто-то рассказал о тех испытаниях, которые ему предстояло преодолеть, он не поверил бы, сказав, что это «какое-то кино». Поэтому и родилась идея снять картину и показать глазами участников событий, что же происходило в те страшные месяцы прошлого года.

«Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня. Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья — мама, жена, дочь, а также друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через всё это проходили и откуда брали силы. И это такая возможность поблагодарить их за всё. <…> Я сам ещё не видел, что получилось, оценим вместе», — сообщил фигурист в своём Telegram-канале.

Операция Плющенко

Евгений Плющенко перенёс очередную, уже седьмую операцию на позвоночнике. Хирурги извлекли из спины олимпийского чемпиона импланты, установленные во время одного из более ранних вмешательств. В 2013 году фигуристу, вернувшемуся в спорт после длительного перерыва, заменили межпозвоночный диск на искусственный, а также установили сложную поддерживающую конструкцию из четырёх титановых шурупов.

Один из них сломался пополам во время тренировки на Олимпиаде в Сочи, из-за чего Плющенко вынужден был сняться с соревнований одиночников. После Игр врачи выкрутили все шурупы, но по прошествии почти десяти лет спина снова стала беспокоить Евгения. Как рассказывала в начале января его супруга Яна Рудковская, в своих последних шоу фигурист выходил на лёд на обезболивающих уколах. В конце концов было принято решение вновь лечь на операционный стол.

«Третья операция на нижнем отделе. Опять о спине вспоминаем. Все импланты вытащили тут, в Москве, у уникального хирурга Дмитрия Николаевича Дзукаева. Через три часа после операции он меня поставил на ноги. Сейчас идёт восстановление», — рассказал Плющенко о перенесённом вмешательстве.

А между тем в десятую годовщину открытия Игр-2014 многие спортсмены и тренеры вспоминали о событиях домашней Олимпиады, в том числе и отказ воспитанника Алексея Мишина от участия в личном турнире. В частности, Ирина Роднина призналась, что до сих пор не может решить определённо, правильным ли было решение взять Плющенко в сборную вместо Максима Ковтуна, который выиграл отборочный чемпионат страны.

«У меня были определённые сомнения по поводу Плющенко, потому что спортсмен в возрасте, сможет ли выдержать такой большой турнир с личным и командным выступлениями… Эта история — не самая красивая страница. С одной стороны, Плющенко вместе с командой получил золотую медаль, с другой стороны, явно не были рассчитаны его силы и возможности в личных соревнованиях», — цитирует трёхкратную олимпийскую чемпионку «Матч ТВ».

Евгений Плющенко

РИА Новости

© Максим Богодвид

Болезнь Гуменника

Непростой выбор стоит сейчас, в преддверии Спартакиады сильнейших, перед Петром Гуменником. До старта турнира фигуристов осталось несколько дней, а спортсмен оказался выбит из тренировочного ритма серьёзной болезнью. Во время чемпионата Санкт-Петербурга, который проходил 27←28 января, между короткой и произвольной программами спортсмен почувствовал себя плохо. Как оказалось, у него развивалась двусторонняя пневмония. Кроме того, положительным оказался и тест на коронавирус. А ведь во время тех соревнований Пётр набрал более 300 баллов за обе программы!

«Вроде тогда не осознавали, что он так серьёзно заболел, недооценили ситуацию. Сейчас сын уже идёт на поправку, температура нормальная, анализы крови отличные. Правда, на льду ещё не был», — рассказала мама фигуриста Елена Гуменник.

По словам тренера Вероники Дайнеко, Пётр всё ещё надеется восстановиться к Спартакиаде, ведь это один из важнейших стартов сезона. Но для начала ему нужно дождаться отрицательного теста на ковид. Теоретически, если состояние позволит, фигуриста смогут заявить на турнир в последний момент: его место в списках пока никем не занято. Другой вопрос, сможет ли он после такого серьёзного заболевания полноценно откатать две программы.

Многим памятно выступление Тиффани Загорски на ЧР-2022. Фигуристка вышла на соревнования после перенесённого менингита и едва не потеряла сознание во время произвольного танца. Со льда Джонатан Гурейро выносил партнёршу на руках. Можно понять, почему Гуменник рвётся в бой и горит желанием взять реванш за поражение на чемпионате страны от Евгения Семененко и Владислава Дикиджи. Но стоит ли ради этого рисковать своим здоровьем?

Ещё одна потеря случилась в парном катании. Алёна Косторная решилась на операцию на плече, которое давно её беспокоило, поэтому в Челябинске её с Георгием Куницей болельщики также не увидят.

«У Алёны долгое время болело плечо, причём от нагрузок боли постоянно усиливались. Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими. Поэтому было принято решение провести операцию в ближайшее время», — рассказал RT тренер дуэта Сергей Росляков.

Переход Яблокова в танцы

Как известно, Алёна Косторная перешла в парное катание из-за травм, которые мешали ей хорошо прыгать. Вот и Илья Яблоков, судя по всему, тоже устал от множественных повреждений и решил больше не испытывать свой организм многооборотными прыжками. Победитель первенства России среди юниоров 2022 года отправился покорять новую дисциплину — танцы на льду.

Как сообщает ТАСС, фигурист пробует встать в пару с Ариной Ушаковой под руководством Натальи Линичук в академии Евгения Плющенко. В нынешнем сезоне Яблоков, тренировавшийся у Виктории Буцаевой, пропустил этап Гран-при в Москве, а на чемпионате страны выступал с трещиной в малоберцовой кости и занял девятое место. В 2022 году фигурист перенёс операцию после разрыва мениска.

Илья Яблоков

РИА Новости

© Александр Вильф

Между тем группа Линичук постепенно разрастается. Помимо Валерия Ангелопола с Александрой Шинкаренко, у неё тренируются 16-летние Ярослава Воробьёва и Георгий Цымбалов. Они перешли в «Ангелы» от Анжелики Крыловой.

«Мы очень благодарны Анжелике Алексеевне за совместную работу, но мы решили двигаться дальше», — прокомментировал перемену штаба партнёр.

Мысли Туктамышевой о замужестве

Елизавета Туктамышева приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Известно, что долгое время фигуристка встречалась с коллегой и партнёром по тренерской группе Андреем Лазукиным, но затем спортсмены расстались. Сейчас в интервью на YouTube-канале «Дисциплина» Елизавета рассказала, что в данный момент её сердце занято, хотя имя молодого человека раскрыть отказалась. Также фигуристка не призналась, имеет ли отношение её избранник к миру спорта.

«Он мужчина, и на этом давайте оставим тему», — со смехом сказала экс-чемпионка мира.

При этом девушка заявила, что пока не готова к семейной жизни и на данном этапе предпочитает карьерное развитие.

«Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Или (спрашивают): «Когда дети?» Это никак меня не обижает и не задевает. То есть спокойно к таким комментариям отношусь», — поделилась Туктамышева.

Елизавета Туктамышева

РИА Новости

© Александр Вильф

Дебют Тутберидзе в роли телеведущей

На телеканале «Пятница!» вышел первый выпуск реалити-шоу о похудении «Большие девочки», ведущей которого стала Этери Тутберидзе. В программе принимают участие 13 девушек весом более 100 кг, которым предстоит проходить различные физические и психологические испытания и худеть при этом. Раз в неделю одна из них, которая сбросит меньше всего килограммов, будет покидать площадку. Победительница получит приз — 1 млн рублей.

Также по теме «Этери работает жёстко, но виртуозно»: Тутберидзе стала ведущей телевизионного реалити-шоу о похудении Этери Тутберидзе стала ведущей шоу о похудении «Большие девочки», в котором участниц весом более 100 кг в течение трёх месяцев ждут...

«Один из самых успешных тренеров в мире по фигурному катанию. Воспитала рекордное количество олимпийских чемпионов. Этери Георгиевна Тутберидзе. За её методами работы наблюдает весь мир, её критикуют и превозносят. Но именно её фирменный стиль работы гарантирует лучший результат. Директор базы похудения проконтролирует каждый килограмм, ведь в похудении, как и в спорте, дисциплина определяет результат» — так представили известного специалиста в передаче.

Участницы шоу восприняли появление Тутберидзе в программе с огромным воодушевлением. Например, Амина Усманилаева призналась, что в восторге от тренера и её методов работы.

«Я клянусь, я все видео с ней смотрела. Знаю, какая она жёсткая, строгая, властная женщина. У обычного человека не выросло бы столько олимпийских чемпионов. Я люблю таких жёстких людей», — заявила девушка.

Впрочем, в первом выпуске Тутберидзе никак не проявила свою строгость и неумолимость. Напротив, она как могла поддерживала участниц и дважды по ходу серии приняла решение не выгонять девушек, хотя того требовали правила.

Вердикт CAS по делу Валиевой

Пока Тутберидзе пробует себя в новой для неё роли, в мире фигурного катания не прекращаются обсуждения вердикта Спортивного арбитражного суда в деле Камилы Валиевой. На прошлой неделе была опубликована мотивировочная часть решения, что всколыхнуло новую волну вопросов и комментариев. Так, неоднозначно было воспринято известие, что Этери Георгиевна не участвовала лично в слушаниях CAS, а также её заявление, будто она «не контролирует и не обсуждает с врачами команды назначаемые спортсменам лекарства». По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, эти слова звучат безнравственно.

«Я считаю, если тренер работает с детьми, то он обязан знать, что и по какой причине принимает тот, кто у него тренируется. Потому что это напрямую связано с тем, как рассчитывать нагрузку, как готовить человека. И для меня это такой очень некрасивый момент всей этой истории — настолько активные попытки тренера самоустраниться, вообще остаться в стороне», — заявила олимпийская чемпионка.

В свою очередь, телекомментатор Иоланда Чен заявила, что после всего случившегося доверие к Тутберидзе среди многочисленных поклонников фигурного катания будет подорвано.

«У неё огромная армия болельщиков, очень многие люди заступаются за неё. Но любое общество делится на две части: одна верит, что Этери категорически во всём права, другая часть считает, что доля её взрослой вины как тренера есть. Верю, что сама Тутберидзе из этой ситуации вынесла определённый опыт. В дальнейшем команда будет по-настоящему за всем следить», — приводит слова Чен Metaratings.ru.

А бывший министр спорта Павел Колобков заявил, что полный текст решения CAS оставил ещё больше вопросов. Особенно он удивился тому, что CAS отнёсся к Валиевой как ко взрослой спортсменке и вынес наказание без учёта её статуса защищённого лица.

«Но ведь ей всего 15 лет было, в таком возрасте мало кто всё понимает. В этой ситуации взрослые должны были быть гораздо серьёзнее. При этом допускаю, что могла иметь место и диверсия, такие случаи бывали. Помню историю, когда один итальянский фехтовальщик другому подсыпал запрещённое вещество, и того в итоге не пустили на Олимпиаду. Но ведь надо это ещё доказать, а как это сделать? Очень бы хотелось узнать, что же на самом деле произошло. Разобраться, кто виноват, была ли халатность», — цитирует Колобкова РИА Новости.

Притязания канадцев

Между тем в НОК Канады заявили, что намерены добиваться вручения своей сборной бронзовых медалей командного турнира по фигурному катанию ОИ-2022. По их утверждению, ISU ошибся при перераспределении наград после дисквалификации Валиевой. По мнению Светланы Журовой, канадцам просто стыдно, что даже без результатов целого вида программы сборная России обошла их по сумме баллов.

«И теперь они отвоёвывают бронзу у нас. Это абсолютно неприемлемо. Я думаю, что наш олимпийский комитет ещё поборется даже за золотую медаль», — заявила депутат Госдумы.

Дмитрий Губерниев отметил, что канадцев «жаба душит», но российская сторона ещё «нахлобучит» их в суде. А Александр Жулин и вовсе заявил, что ему нет дела до потуг соперников.

«Да пусть получают бронзу, мы‑то всё равно не будем получать. Мне не жалко. Для нас мы всё равно первые, а кто там дальше что будет получать после первого места — мне всё равно», — заявил тренер.