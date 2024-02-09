Фигуристка Туктамышева предпочла карьеру замужеству
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Это никак меня не обижает и не задевает. Спокойно к таким комментариям отношусь. Замужество или карьера? Карьера, сто процентов», — сказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».
22 октября фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.
Ранее команда Тутберидзе после дисквалификации Валиевой изменила афишу шоу.