Фигуристка Туктамышева предпочла карьеру замужеству

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о выборе между карьерой и замужеством.

«Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Это никак меня не обижает и не задевает. Спокойно к таким комментариям отношусь. Замужество или карьера? Карьера, сто процентов», — сказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

22 октября фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.

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