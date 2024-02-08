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Команда Тутберидзе после дисквалификации Валиевой изменила афишу шоу

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Команда российского тренера Этери Тутберидзе изменила вид афиш шоу после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

До отстранения спортсменки на афише были изображены Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Софья Акатьева и Аделия Петросян. На последних афишах отсутствуют фотографии фигуристок.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что очень верит в теорию с диверсией в деле Валиевой.

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