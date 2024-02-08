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Васильев: не очень верю в теорию с диверсией в деле Валиевой

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на публикацию Спортивным арбитражным судом (CAS) мотивировочной части допингового дела Камилы Валиевой.
Васильев: не очень верю в теорию с диверсией в деле Валиевой
  • РИА Новости

«В теорию с диверсией не очень верю. Какие-то пакости допустимы, прецеденты уже бывали. В любом случае очевидно, что этот препарат ни на что не влияет. Камила и так была самой сильной, ей он никак бы не помог. Такое жёсткое наказание было ожидаемо», — приводит слова Васильева РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее Радионова отреагировала на публикацию CAS мотивировочной части допингового дела Валиевой.

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