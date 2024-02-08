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Радионова: кажется, что сторона Валиевой не защитила её настолько, насколько это возможно

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Фигуристка Елена Радионова отреагировала на публикацию Спортивным арбитражным судом (CAS) мотивировочной части допингового дела Камилы Валиевой.
Радионова: кажется, что сторона Валиевой не защитила её настолько, насколько это возможно
  • РИА Новости

«Мне кажется, что защита Камилы не защитила её настолько, насколько это возможно. И так как она ещё несовершеннолетняя и незащищённое лицо, не всё наказание должно было оказаться на её хрупких детских плечах. В любом случае Камилу надо отстаивать и защищать до конца», — приводит слова Радионовой «Спорт-Экспресс».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее Жулин высказался о дисквалификации Валиевой.

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