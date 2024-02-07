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Жулин: верю в то, что Валиева ничего о допинге не знала и даже не предполагала

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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой после публикации мотивировочной части решения CAS.
Жулин: верю в то, что Валиева ничего о допинге не знала и даже не предполагала
  • РИА Новости

«Всё наваливается как снежный ком. Сначала говорили про триметазидин, сейчас говорят о других препаратах. Какая-то очень странная история. Пусть разбираются. Я верю в то, что Камила ничего об этом не знала и даже не предполагала», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее сообщалось, что WADA требовало дисквалифицировать Валиеву с момента вынесения решения CAS.

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