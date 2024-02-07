WADA требовало дисквалифицировать Валиеву с момента вынесения решения CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требовало дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву с момента вынесения решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«WADA считает, что не было никаких оснований датировать это решение задним числом», — говорится в мотивировочной части решения CAS.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее сообщалось, что WADA по итогам дела посчитало Валиеву «удивительно неосторожной».