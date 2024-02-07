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WADA по итогам дела посчитало Валиеву «удивительно неосторожной»

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам расследования дела фигуристки Камилы Валиевой посчитало её «удивительно неосторожной».
WADA по итогам дела посчитало Валиеву «удивительно неосторожной»
  • РИА Новости

«Нет никаких доказательств, что она сверяет свои лекарства и добавки с запрещённым списком. Спортсменка была «удивительно неосторожна», — говорится в мотивировочной части решения CAS.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что проба B Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

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