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CAS: проба B Валиевой дала положительный результат на триметазидин

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Проба B российской фигуристки Камилы Валиевой также дала положительный результат на триметазидин.
CAS: проба B Валиевой дала положительный результат на триметазидин
  • РИА Новости

Это следует из мотивировочной части решения CAS, опубликованной 7 февраля.

Проба была вскрыта в марте 2022 года по просьбе самой спортсменки.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что МВД России по запросу РУСАДА провело проверку окружения Валиевой.

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